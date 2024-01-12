"Оборонительное" вторжение: НАТО оправдало военную операцию США и Британии в Йемене
AFP: НАТО объявило ракетные удары США и Британии по Йемену оборонительными
Удары США и Британии по Йемену. Обложка © X / Izlamic Terrorist
НАТО выступило в поддержку бомбёжек объектов хуситов в Йемене со стороны США и Великобритании, назвав "оборонительной" объявленную коалицией операцию "Страж процветания". Комментарий пресс-службы альянса приводит AFP.
"НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются оборонительными, — сказал собеседник агентства.
Напомним, удары по Йемену нанесли сегодня, 12 января, истребителями и ракетами "Томагавк" в рамках операции "Страж процветания". Американская сторона выпустила порядка 100 снарядов, поразив военные и производственные объекты на территории страны. В России осудили удары по Йеменской Республике и запросили срочное заседание Совбеза ООН. В МИД РФ также призвали другие страны осудить атаку на Йемен.