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12 января, 11:12

"Оборонительное" вторжение: НАТО оправдало военную операцию США и Британии в Йемене

AFP: НАТО объявило ракетные удары США и Британии по Йемену оборонительными

Удары США и Британии по Йемену. Обложка © X / Izlamic Terrorist

Удары США и Британии по Йемену. Обложка © X / Izlamic Terrorist

НАТО выступило в поддержку бомбёжек объектов хуситов в Йемене со стороны США и Великобритании, назвав "оборонительной" объявленную коалицией операцию "Страж процветания". Комментарий пресс-службы альянса приводит AFP.

"НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются оборонительными, — сказал собеседник агентства.

Хуситы заявили о пяти погибших при ударах США и Британии по Йемену
Хуситы заявили о пяти погибших при ударах США и Британии по Йемену

Напомним, удары по Йемену нанесли сегодня, 12 января, истребителями и ракетами "Томагавк" в рамках операции "Страж процветания". Американская сторона выпустила порядка 100 снарядов, поразив военные и производственные объекты на территории страны. В России осудили удары по Йеменской Республике и запросили срочное заседание Совбеза ООН. В МИД РФ также призвали другие страны осудить атаку на Йемен.

Андрей Бражников
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