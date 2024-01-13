В Пентагоне объяснили, зачем США ударили по столице Йемена второй день подряд
В Пентагоне заявили, что целью нового удара по Йемену стал радар хуситов
Американские вооружённые силы нанесли удар по радару хуситов в столице Йемена Сане. Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).
Запуск ракеты Tomahawk был осуществлён в ночь на 13 января в 3:45 по времени йеменской столицы авианосцем USS Carney. Удар стал продолжением действий по конкретной военной цели, указали в ведомстве, уточнив, что атаки не связаны с операцией "Страж процветания", проводимой оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.
Напомним, военные США и Великобритании в ночь на 12 января нанесли массовые удары по Йемену в столице и на окраине. Их целью были военные объекты хуситов. Президент страны Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захватывать корабли в Красном море. Следующей ночью удары повторились.