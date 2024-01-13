В Пентагоне объяснили, зачем США ударили по столице Йемена второй день подряд

Запуск ракеты Tomahawk был осуществлён в ночь на 13 января в 3:45 по времени йеменской столицы авианосцем USS Carney. Удар стал продолжением действий по конкретной военной цели, указали в ведомстве, уточнив, что атаки не связаны с операцией "Страж процветания", проводимой оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.