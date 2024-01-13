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13 января, 03:51

Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действия действующего главы государства Джо Байдена, отдавшего приказ наносить удары по Йемену. По словам политика, это сравнимо с самым позорным в истории страны моментом вывода войск из Афганистана.

"Позвольте мне внести ясность: мы снова бомбим весь Ближний Восток, где я победил ИГИЛ*, а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, руководит войной со своего ноутбука в больничной палате", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Политик обратил внимание, что США участвуют в трёх войнах в мире, однако совсем не замечают внутренней борьбы на собственных госграницах, где нелегальные мигранты проникают в страну и притесняют граждан.

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"Помните, это та же самая банда, которая «сдалась» в Афганистане, после чего никто не был привлечен к ответственности или уволен. Это был самый позорный момент в истории Соединенных Штатов. Сейчас мы ведем войны на Украине, в Израиле и Йемене, но не ведем «войны» на нашей южной границе. О, в этом всём большой смысл", — с иронией высказался Трамп.

Напомним, первые удары по Йемену воздушные и морские силы США и Великобритании нанесли в ночь на 12 января. Под ударом оказались военные объекты хуситов в столице и на окраине государства. Американский лидер Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захватывать корабли в Красном море. Следующей ночью удары повторились.

Обложка ©

Getty Images / Scott Olson

Артур Лапсаков
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