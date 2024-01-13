Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действия действующего главы государства Джо Байдена, отдавшего приказ наносить удары по Йемену. По словам политика, это сравнимо с самым позорным в истории страны моментом вывода войск из Афганистана.

"Позвольте мне внести ясность: мы снова бомбим весь Ближний Восток, где я победил ИГИЛ*, а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, руководит войной со своего ноутбука в больничной палате", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Политик обратил внимание, что США участвуют в трёх войнах в мире, однако совсем не замечают внутренней борьбы на собственных госграницах, где нелегальные мигранты проникают в страну и притесняют граждан.