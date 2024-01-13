Нацгвардия США захватила участок границы с Мексикой и не пускает даже своих

Власти Техаса поручили нацгвардии взять под контроль участок границы с Мексикой, используемый мигрантами для нелегального проникновения в США. При этом доступа к территории лишились и агенты федеральной пограничной службы. О конфликте между ведомствами рассказал телеканал CBS.

Анонимные источники уточнили, что вооружённые бойцы "захватили" парк Шелби в городе Игл-Пасс. Он использовался пограничниками для временного размещения мексиканцев. Также катерам агентов запретили пересекать реку Рио-Гранде, по которой проходит граница. Собеседник телеканала выразил сомнение, что техасские чиновники имеют какую-то власть над федеральным правительством и их ведомствами.