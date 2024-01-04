Десятки брошенных украинских и китайских паспортов найдены на границе США

" [Президент США Джо] Байден и [министр внутренней безопасности Алехандро] Майоркас заявляют, что граница безопасна. Что вы думаете?" — задался вопросом Гетц.

В конце декабря Лайф сообщал, что за пять дней почти 50 тысяч нелегальных мигрантов въехали в США и попросили убежища. Приграничье и штаты, принимающие приезжих, испытывали тогда колоссальную нагрузку.