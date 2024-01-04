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4 января, 09:14

Десятки брошенных украинских и китайских паспортов найдены на границе США

Конгрессмен Гетц: На границе США найдены брошенные паспорта из Украины и КНР

Брошенные паспорта, найденные на южной границе США. Обложка © X / repmattgaetz

Брошенные паспорта, найденные на южной границе США. Обложка © X / repmattgaetz

На южной границе США обнаружены десятки украинских и китайских паспортов. Фото брошенных документов опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) конгрессмен – республиканец Мэтт Гетц.

"[Президент США Джо] Байден и [министр внутренней безопасности Алехандро] Майоркас заявляют, что граница безопасна. Что вы думаете?" — задался вопросом Гетц.

В конце декабря Лайф сообщал, что за пять дней почти 50 тысяч нелегальных мигрантов въехали в США и попросили убежища. Приграничье и штаты, принимающие приезжих, испытывали тогда колоссальную нагрузку.

США могут выслать часть украинских беженцев ради помощи ВСУ
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Наталья Исакова
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