Десятки брошенных украинских и китайских паспортов найдены на границе США
Конгрессмен Гетц: На границе США найдены брошенные паспорта из Украины и КНР
Брошенные паспорта, найденные на южной границе США. Обложка © X / repmattgaetz
На южной границе США обнаружены десятки украинских и китайских паспортов. Фото брошенных документов опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) конгрессмен – республиканец Мэтт Гетц.
"[Президент США Джо] Байден и [министр внутренней безопасности Алехандро] Майоркас заявляют, что граница безопасна. Что вы думаете?" — задался вопросом Гетц.
В конце декабря Лайф сообщал, что за пять дней почти 50 тысяч нелегальных мигрантов въехали в США и попросили убежища. Приграничье и штаты, принимающие приезжих, испытывали тогда колоссальную нагрузку.