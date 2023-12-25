Стало известно о новых рекордах миграции в США
CBS: За пять дней в США въехало 50 тысяч нелегальных мигрантов
Мигранты на границе Мексики и США. Обложка © EPA / ТАСС / Luis Torres
В США зафиксированы новые рекорды миграции: за неполную неделю в страну въехало почти 50 тысяч человек. Об этом информировал телеканал CBS, ссылаясь на данные властей.
"Только за пять дней прошедшей недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконно въехали в США", — сообщили журналисты, добавив, что ещё полторы тысячи мигрантов проходят процедуру оформления на пограничных переходах по предварительной онлайн-записи.
Показатель дневной миграции в эти дни периодически зашкаливал за десять тысяч человек, в то время как в прошлом месяце границу ежедневно пересекало в среднем 6,4 тысячи мигрантов. Приграничье и штаты, принимающие приезжих, испытывают колоссальную нагрузку.
А ранее Лайф писал, что новый посол Албании в Великобритании Уран Феризи оказался нелегальным мигрантом. Он незаконно попал в королевство в 1998 году, солгав о своём происхождении.