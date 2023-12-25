Стало известно о новых рекордах миграции в США

В США зафиксированы новые рекорды миграции: за неполную неделю в страну въехало почти 50 тысяч человек. Об этом информировал телеканал CBS, ссылаясь на данные властей.

"Только за пять дней прошедшей недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконно въехали в США", — сообщили журналисты, добавив, что ещё полторы тысячи мигрантов проходят процедуру оформления на пограничных переходах по предварительной онлайн-записи.

Показатель дневной миграции в эти дни периодически зашкаливал за десять тысяч человек, в то время как в прошлом месяце границу ежедневно пересекало в среднем 6,4 тысячи мигрантов. Приграничье и штаты, принимающие приезжих, испытывают колоссальную нагрузку.