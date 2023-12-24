Новый посол Албании в Британии оказался нелегальным мигрантом

Новый посол Албании в Великобритании Уран Феризи оказался нелегальным мигрантом — он незаконно попал в королевство в 1998 году, солгав о своём происхождении. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным источника издания, 25 лет назад дипломат тайно въехал в Британию на грузовике и попросил предоставить ему убежище. Причём он скрыл истинную причину, заявив, что бежал от войны в Косове, и солгал о своей дате рождения. А пока рассматривалось дело, Феризи благополучно женился на гражданке Великобритании и удачно получил бессрочное разрешение на пребывание в стране.

Как пишет газета, он окончил Оксфорд, работал финансовым аналитиком в JP Morgan и проводил научные изыскания в США. Несмотря на то что новоназначенный посол никогда не находился на дипломатической службе, он поддерживал тесные контакты с действующими властями Албании. Теперь во всём разбирается британское правительство. Власти по вопросам нелегальной миграции уже начали проверку, однако большую часть из их сотрудников, к слову, тоже составляют приезжие из Албании.