США могут выслать часть украинских беженцев ради помощи ВСУ

Число беженцев, которым разрешено находиться в США по гуманитарному статусу, могут ограничить в рамках новой сделки республиканцев с Белым домом. Конгрессмены хотят добиться от администрации президента страны Джо Байдена ужесточения миграционного законодательства в обмен на одобрение нового пакета военной помощи Киеву, заявил сенатор-демократ Джо Манчин в интервью телеканалу CNN.

По его словам, сейчас стороны обсуждают число беженцев, которым можно находиться в Америке, включая мигрантов с Украины и Афганистана. На повестке — ужесточение требований к просителям убежища и ускорение процедуры депортации мигрантов.

"Ты не сможешь просто приехать и сказать: "Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну", — заявил Манчин, отметив, что такая договорённость "изменит положение вещей", а также добавил, что необходимо остановить опасную иммиграцию со всего мира.