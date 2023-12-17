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17 декабря, 18:35

США могут выслать часть украинских беженцев ради помощи ВСУ

Сенатор Манчин: США могут выдворить часть украинских беженцев ради помощи ВСУ

Число беженцев, которым разрешено находиться в США по гуманитарному статусу, могут ограничить в рамках новой сделки республиканцев с Белым домом. Конгрессмены хотят добиться от администрации президента страны Джо Байдена ужесточения миграционного законодательства в обмен на одобрение нового пакета военной помощи Киеву, заявил сенатор-демократ Джо Манчин в интервью телеканалу CNN.

По его словам, сейчас стороны обсуждают число беженцев, которым можно находиться в Америке, включая мигрантов с Украины и Афганистана. На повестке — ужесточение требований к просителям убежища и ускорение процедуры депортации мигрантов.

"Ты не сможешь просто приехать и сказать: "Кто-то мне угрожал. Мне пришлось прибыть в вашу страну", — заявил Манчин, отметив, что такая договорённость "изменит положение вещей", а также добавил, что необходимо остановить опасную иммиграцию со всего мира.

"Почему лишь пятая часть?": В Германии возмутились, что украинские беженцы не хотят работать

"Почему лишь пятая часть?": В Германии возмутились, что украинские беженцы не хотят работать

Ранее Лайф писал, что в Норвегии анонсировали меры для снижения количества украинских беженцев. Так, переселенцев с детьми лишат пособий, а остальных мигрантов переселят из гостиниц в обычные центры для мигрантов.

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Getty Images / Mario Tama

Александра Мышляева
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