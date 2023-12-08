Норвегия лишит украинских беженцев детских пособий и выселит их из отелей

Власти Норвегии анонсировали комплекс мер для снижения числа украинских беженцев в стране. Так, в ближайшее время переселенцев с детьми лишат пособий, а остальных мигрантов переселят из гостиниц в обычные центры для мигрантов. Об этом гласит опубликованный на сайте правительства пресс-релиз.

В документе сказано, что порядка 60% украинцев, переехавших в страны Северной Европы за последние недели, нашли пристанище в Норвегии. Многие из новоприбывших семей получают многотысячные пособия и нередко возвращаются обратно в Незалежную. Дабы свести число таких случаев к минимуму и сохранить льготы внутри страны, Осло ограничит возможность совершать поездки между государствами.

"Правительство принимает сейчас ряд мер, которые в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах", — подчёркивается в документе.