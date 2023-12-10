"Почему лишь пятая часть?": В Германии возмутились, что украинские беженцы не хотят работать

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц заявил, что уменьшение размера пособий неработающим иностранцам позволит сэкономить на фоне фискального кризиса. Речь идёт о ситуации, когда кабмин не может финансировать свою деятельность, в том числе предоставление социальных услуг и оплату обороны. Мерц предложил активнее интегрировать в рынок труда беженцев, особенно приехавших с Украины.

"Нам нужно задаться вопросом, почему у нас 2,6 миллиона безработных и 700 тысяч открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть [проживающих в Германии] украинцев работает?" — отметил он в беседе с Focus online.

В качестве аргумента Мерц привёл другие государства. Так, в Нидерландах, по его словам, работает каждый второй украинец, в Польше — 65% беженцев из этой страны, а в Дании — 78%. Оппозиционер подчеркнул, что ФРГ не по достоинству оценивает квалификацию иностранцев, не признаёт их дипломы и платит очень высокие пособия. Отметим, что в Германии сейчас проживает свыше миллиона приезжих с Украины.