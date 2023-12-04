Переехавшие в Эстонию украинские учителя работают уборщиками из-за незнания языка

Украинским учителям, которые переехали в Эстонию, приходится увольняться и переходить в клининг из-за государственных требований к уровню знания языка. По данным Delfi, это связано с новой реформой образования.

Как сообщает газета, многие педагоги выбрали эту страну из-за большого числа русскоязычных школ. Учителя уже успели проработать полный учебный год, однако с осени 2023-го остались без работы из-за высоких требований к знанию эстонского языка.

"Сразу предупредили, что так как у меня нет градированного знания эстонского языка, то более длительный контракт подписать со мной не могут", — отметила одна из учительниц.

В результате многим специалистам с многолетним опытом приходится уходить из профессии, искать подработки и соглашаться на низкоквалифицированный труд.