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4 декабря, 10:19

Переехавшие в Эстонию украинские учителя работают уборщиками из-за незнания языка

Delfi: Украинские учителя не могут работать в Эстонии из-за незнания языка

Украинским учителям, которые переехали в Эстонию, приходится увольняться и переходить в клининг из-за государственных требований к уровню знания языка. По данным Delfi, это связано с новой реформой образования.

Как сообщает газета, многие педагоги выбрали эту страну из-за большого числа русскоязычных школ. Учителя уже успели проработать полный учебный год, однако с осени 2023-го остались без работы из-за высоких требований к знанию эстонского языка.

"Сразу предупредили, что так как у меня нет градированного знания эстонского языка, то более длительный контракт подписать со мной не могут", — отметила одна из учительниц.

В результате многим специалистам с многолетним опытом приходится уходить из профессии, искать подработки и соглашаться на низкоквалифицированный труд.

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Ранее Лайф писал, что в Ирландии мужчина в балаклаве потребовал от украинских беженцев уезжать из страны. Он запугал их музыкой и злобными криками.

Обложка ©

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Никита Осипов
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