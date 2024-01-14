Большая часть наступательных сил хуситов после атак на Йемен признана нетронутой
NYT: Удары Запада по Йемену снизили военный потенциал хуситов лишь на треть
Удары Великобритании и США по объектам хуситов в Йемене не особо уменьшили их наступательный потенциал. Об этом сообщила газета The New York Times.
Как сообщили источники издания в американской администрации, обнаружение целей хуситов оказалось довольно сложной задачей. Большая часть вооружения мятежников благодаря мобильным платформам может быть легко перемещена. И, хотя 90% целей были уничтожены в результате авиаударов, военный потенциал хуситов уменьшился лишь на 20–30%. Отмечается, правда, что способность группировки совершать сложные ракетные и беспилотные атаки ослабла.
Кроме того, спецслужбы США и их союзников в последние годы не выделяли значительных средств для сбора данных о местонахождении ПВО, командных пунктов, складов боеприпасов и т.д., поэтому столкнулись с проблемами при поиске целей.
Напомним, бомбардировки Йемена США и союзниками начались ночью 12 января. Под ударом оказались военные объекты хуситов в столице и на окраине государства. Президент США Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захватывать корабли в Красном море. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона, а ООН увидела в произошедшем угрозу эскалации ближневосточного конфликта. В следующую ночь случился новый удар: его целью стал радар.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB