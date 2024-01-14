Большая часть наступательных сил хуситов после атак на Йемен признана нетронутой

Удары Великобритании и США по объектам хуситов в Йемене не особо уменьшили их наступательный потенциал. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как сообщили источники издания в американской администрации, обнаружение целей хуситов оказалось довольно сложной задачей. Большая часть вооружения мятежников благодаря мобильным платформам может быть легко перемещена. И, хотя 90% целей были уничтожены в результате авиаударов, военный потенциал хуситов уменьшился лишь на 20–30%. Отмечается, правда, что способность группировки совершать сложные ракетные и беспилотные атаки ослабла.