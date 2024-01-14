"Прощупывание друг друга": Журналист раскрыл, что последует за ночной атакой США на хуситов

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удар по йеменским хуситам, что можно расценивать как прощупывание почвы, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) журналист-международник Тимур Шафир. По его мнению, мир готовится к масштабному столкновению на Ближнем Востоке, однако ночная атака о его начале пока не говорит.

Эксперт считает, что конкретная ситуация не приведёт к вовлечению Ирана и других государств региона к прямому вооружённому конфликту. Шафир также предположил, что данное противостояние не будет длиться долго.

"Не думаю, что это противодействие вовлечёт в орбиту прямого конфликта Иран, Израиль, США и арабские страны. Ни одна из этих сторон не готова к прямому вооружённому конфликту. Ситуация с хуситами, ситуация с этим подавлением их баз — очередное прощупывание игроками друг друга. Регион и мир готовятся к большому столкновению на Ближнем Востоке, но это ещё не оно", — отметил Шафир в беседе с "Царьградом".