"Прощупывание друг друга": Журналист раскрыл, что последует за ночной атакой США на хуситов
Журналист Шафир: Атаку США на хуситов можно расценивать как прощупывание почвы
В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удар по йеменским хуситам, что можно расценивать как прощупывание почвы, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) журналист-международник Тимур Шафир. По его мнению, мир готовится к масштабному столкновению на Ближнем Востоке, однако ночная атака о его начале пока не говорит.
Эксперт считает, что конкретная ситуация не приведёт к вовлечению Ирана и других государств региона к прямому вооружённому конфликту. Шафир также предположил, что данное противостояние не будет длиться долго.
"Не думаю, что это противодействие вовлечёт в орбиту прямого конфликта Иран, Израиль, США и арабские страны. Ни одна из этих сторон не готова к прямому вооружённому конфликту. Ситуация с хуситами, ситуация с этим подавлением их баз — очередное прощупывание игроками друг друга. Регион и мир готовятся к большому столкновению на Ближнем Востоке, но это ещё не оно", — отметил Шафир в беседе с "Царьградом".
По его словам, то, что эскалация обстановки на Ближнем Востоке неизбежна, стало понятно после публикации сведений о росте страховых ставок на грузоперевозки по региону Красного моря. Судя по этим данным, весь западный грузовой флот больше не использует пролив, а движется, огибая юг Африки, что значительно удорожает процесс.
Как сообщал Лайф, бомбардировки Йемена со стороны США и их союзников начались ночью 12 января. Под ударом оказались военные объекты хуситов в столице страны Сане и на окраине государства. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. Москва осудила действия Вашингтона и Лондона, а ООН увидела в произошедшем угрозу эскалации ближневосточного конфликта. В следующую ночь случился новый удар: его целью стал радар. 13 января военно-морскую базу хуситов атаковали в третий раз.
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