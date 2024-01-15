В Вашингтоне открестились от последних ударов по Йемену
Пентагон опроверг причастность США к ударам по Йемену 14 января
В Вашингтоне опровергли свою причастность к ударам по территории Йемена в воскресенье, 14 января. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.
Журналисты сообщили, что в Министерстве обороны Соединённых Штатов прокомментировали ранее появившиеся в средствах массовой информации сообщения о воскресном ударе по позициям мятежников из движения "Ансар Аллах" в Йемене. В американском военном ведомстве подчеркнули, что сегодня США с возглавляемой ими коалицией ударов по территории этой ближневосточной страны не наносили.
В воскресенье, 14 декабря, некоторые СМИ сообщали, что в северной части йеменской провинции Ходейда был совершён удар по объекту, принадлежащему хуситам. Корреспонденты телеканала Al Masirah в свою очередь заявляли, что атаку совершили американские и британские военные самолёты. Напомним, бомбардировки Йемена со стороны США и их союзников начались ночью 12 января. Американский лидер Джо Байден назвал действия Вашингтона оборонительными.
Wikipedia / By Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force