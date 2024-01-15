В Вашингтоне открестились от последних ударов по Йемену

В Вашингтоне опровергли свою причастность к ударам по территории Йемена в воскресенье, 14 января. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

Журналисты сообщили, что в Министерстве обороны Соединённых Штатов прокомментировали ранее появившиеся в средствах массовой информации сообщения о воскресном ударе по позициям мятежников из движения "Ансар Аллах" в Йемене. В американском военном ведомстве подчеркнули, что сегодня США с возглавляемой ими коалицией ударов по территории этой ближневосточной страны не наносили.