США уничтожили ракетные установки хуситов, которыми те бомбили по судам

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) раскрыло подробности ночной бомбардировки йеменских хуситов. По данным военных, на этот раз целью стали ракетные установки мятежников.

В CENTCOM подчеркнули, что уничтоженное оружие пребывало в состоянии полной боеготовности. Установки несли для торговых и военных судов в Красном море "непосредственную угрозу".