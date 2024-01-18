США уничтожили ракетные установки хуситов, которыми те бомбили по судам
Центральное командование ВС США заявило об уничтожении 14 ракет хуситов в Йемене
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) раскрыло подробности ночной бомбардировки йеменских хуситов. По данным военных, на этот раз целью стали ракетные установки мятежников.
В CENTCOM подчеркнули, что уничтоженное оружие пребывало в состоянии полной боеготовности. Установки несли для торговых и военных судов в Красном море "непосредственную угрозу".
"Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене", — гласит заявление командования в соцсети X.
Напомним, что 15 января движение "Ансар Аллах" атаковало сразу три корабля. В прицеле хуситов оказались американский эсминец, сухогруз и ещё одно торговое судно. Ответные меры были приняты лишь 18 января, когда США и Британия устроили очередную бомбёжку Йемена.