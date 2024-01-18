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18 января, 02:47

США уничтожили ракетные установки хуситов, которыми те бомбили по судам

Центральное командование ВС США заявило об уничтожении 14 ракет хуситов в Йемене

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) раскрыло подробности ночной бомбардировки йеменских хуситов. По данным военных, на этот раз целью стали ракетные установки мятежников.

В CENTCOM подчеркнули, что уничтоженное оружие пребывало в состоянии полной боеготовности. Установки несли для торговых и военных судов в Красном море "непосредственную угрозу".

"Силы Центрального командования нанесли удары по 14 ракетам проиранских хуситов, которые были готовы к пуску с контролируемой хуситами территории в Йемене", — гласит заявление командования в соцсети X.

Пентагон отказался называть войной бомбёжки Йемена
Пентагон отказался называть войной бомбёжки Йемена

Напомним, что 15 января движение "Ансар Аллах" атаковало сразу три корабля. В прицеле хуситов оказались американский эсминец, сухогруз и ещё одно торговое судно. Ответные меры были приняты лишь 18 января, когда США и Британия устроили очередную бомбёжку Йемена.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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