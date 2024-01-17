Пентагон отказался называть войной бомбёжки Йемена

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не воюют с мятежниками из движения "Ансар Аллах" в Йемене и не хотят, чтобы конфликт распространялся на другие страны на Ближнем Востоке.

"Мы не находимся в состоянии войны с хуситами. Очевидно, что мы не пытаемся добиться распространения конфликта, но мы не можем допустить продолжения этих безрассудных атак", — сказал он в эфире телеканала CNN.