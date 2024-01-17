Пентагон отказался называть войной бомбёжки Йемена
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что Вашингтон не воюет с хуситами в Йемене
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не воюют с мятежниками из движения "Ансар Аллах" в Йемене и не хотят, чтобы конфликт распространялся на другие страны на Ближнем Востоке.
"Мы не находимся в состоянии войны с хуситами. Очевидно, что мы не пытаемся добиться распространения конфликта, но мы не можем допустить продолжения этих безрассудных атак", — сказал он в эфире телеканала CNN.
По его словам, удары по позициям хуситов, нанесённые Америкой, достигли желаемого эффекта по подрыву и снижению возможностей хуситов. Он также отметил, что в основном были поражены цели, по которым планировалось нанести удар.
Ранее Лайф писал о бомбардировках Йемена со стороны США и их союзников, которые начались ночью 12 января в ответ на захваты хуситами кораблей в Красном море. В последующие дни американские атаки продолжились. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания, нанеся удары по территории Йемена, нарушили недавно принятую резолюцию Совбеза Всемирной организации по Красному морю.