США и Британия продолжили наносить удары по объектам хуситов в Йемене

Взрывы прогремели в нескольких провинциях Йемена в ночь на четверг. Новые удары были нанесены Вооружёнными силами США и Британии по объектам хуситов в Дамаре, Сааде, Таизе, Ходейде и Эль-Байде, сообщил местный телеканал Al Masirah.

Аналогичную информацию в интервью телеканалу CBS News озвучили ряд американских чиновников. По их словам, атака направлена на несколько военных баз мятежного движения "Ансар Аллах". На опубликованных в Сети кадрах видно, как вспышки от мощных взрывов озаряют ночное небо.