США и Британия продолжили наносить удары по объектам хуситов в Йемене
Al Masirah: Объекты хуситов в Йемене подверглись новому удару со стороны США
Взрывы прогремели в нескольких провинциях Йемена в ночь на четверг. Новые удары были нанесены Вооружёнными силами США и Британии по объектам хуситов в Дамаре, Сааде, Таизе, Ходейде и Эль-Байде, сообщил местный телеканал Al Masirah.
Аналогичную информацию в интервью телеканалу CBS News озвучили ряд американских чиновников. По их словам, атака направлена на несколько военных баз мятежного движения "Ансар Аллах". На опубликованных в Сети кадрах видно, как вспышки от мощных взрывов озаряют ночное небо.
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США и Британия начали бомбардировки Йемена 12 января в отместку за атаку на корабли в Красном море. Спустя день удары повторились. По мнению ООН, новый конфликт может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.