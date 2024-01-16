Ещё одна ракета попала по сухогрузу у берегов Йемена
Компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена
Ракета снова попала по судну у берегов Йемена. Как сообщила британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, нападению подвергся сухогруз Zografia под флагом Мальты.
По данным Ambrey, сухогруз получил небольшие повреждения. Также об инциденте известно Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Накануне у берегов Йемена в Аденском заливе был нанесён удар по судну, принадлежавшему США. Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету по шедшему под флагом Маршалловых Островов контейнеровозу Gibraltar Eagle. При этом команда судна не заявляла о пострадавших или значительных повреждениях. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) позже взяло на себя ответственность за атаку.
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