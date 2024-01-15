У берегов Йемена ракета попала в судно, которое может принадлежать США

У берегов Йемена ракета попала по судну, которое может принадлежать США. Экипаж не пострадал. Об этом сообщает Reuters.

По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), воздушный удар был нанесён в 95 морских милях от йеменского города Аден. Других подробностей UKMTO не приводит.