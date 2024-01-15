У берегов Йемена ракета попала в судно, которое может принадлежать США
Британские ВМС сообщили о попадании ракеты по судну у берегов Йемена
У берегов Йемена ракета попала по судну, которое может принадлежать США. Экипаж не пострадал. Об этом сообщает Reuters.
По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), воздушный удар был нанесён в 95 морских милях от йеменского города Аден. Других подробностей UKMTO не приводит.
При этом британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что судно могло принадлежать США и ходить под флагом Маршалловых Островов, а атаку могли совершить йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Как писал Лайф, бомбардировки Йемена со стороны США и их союзников начались ночью 12 января в ответ на захваты кораблей в Красном море со стороны хуситов. В следующую ночь случился новый удар, его целью стал радар. 13 января военно-морскую базу хуситов атаковали в третий раз. 14 декабря в северной части йеменской провинции Ходейда был совершён удар по объекту, принадлежащему хуситам, но США заявили о непричастности к атаке.
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