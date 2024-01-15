Пентагон подтвердил, что хуситы ударили ракетой по американскому контейнеровозу

Ракета, которую запустили с территории, подконтрольной йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситам), действительно попала в американский контейнеровоз в Красном море. При этом команда судна не заявляла о пострадавших или значительных повреждениях. Об этом сообщило Центральное командование США.

"15 января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых Островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу Gibraltar Eagle", — говорится в сообщении.

Как утверждается, после атаки судно продолжило движение.