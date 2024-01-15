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15 января, 16:01

Пентагон подтвердил, что хуситы ударили ракетой по американскому контейнеровозу

Ракета, которую запустили с территории, подконтрольной йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситам), действительно попала в американский контейнеровоз в Красном море. При этом команда судна не заявляла о пострадавших или значительных повреждениях. Об этом сообщило Центральное командование США.

"15 января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых Островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу Gibraltar Eagle", — говорится в сообщении.

Как утверждается, после атаки судно продолжило движение.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что у берегов Йемена в Аденском заливе ракета попала по судну, которое может принадлежать США. Воздушный удар был нанесён в 95 морских милях от города Аден.

Обложка ©

Getty Images / Mohammed Hamoud

Александра Вишнякова
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