Хуситы подтвердили удар по американскому судну в Аденском заливе

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что несёт ответственность за атаку судна США в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", — уточнил Сариа.