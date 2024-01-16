Хуситы подтвердили удар по американскому судну в Аденском заливе
Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что несёт ответственность за атаку судна США в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
"Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", — уточнил Сариа.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что у берегов Йемена в Аденском заливе ракета попала по судну, которое может принадлежать США. Воздушный удар был нанесён в 95 морских милях от города Аден.
Обложка ©
Unsplash