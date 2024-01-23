США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене
Al Arabiya: Объекты хуситов в Йемене подверглись новым ударам
Объекты хуситов в нескольких провинциях Йемена подверглись очередным масштабным ударам со стороны США и Британии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
"Американские и британские военные нанесли удары по нескольким объектам, используемым поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене", — сказано в сообщении.
По данным источников телеканала, США и Великобритания использовали для нанесения ударов крылатые ракеты "Томагавк". Другие детали не приводятся.
Напомним, США и Британия начали бомбардировки Йемена 12 января в отместку за атаку на корабли в Красном море. Спустя день удары повторились. По мнению ООН, новый конфликт может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
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