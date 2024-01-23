США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Объекты хуситов в нескольких провинциях Йемена подверглись очередным масштабным ударам со стороны США и Британии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Американские и британские военные нанесли удары по нескольким объектам, используемым поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене", — сказано в сообщении.