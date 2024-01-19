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19 января, 17:51

США и Британия нанесли двойной удар по городу в Йемене

"Аль-Масира": США и Великобритания нанесли авиаудары по городу Ходейда в Йемене

США и Великобритания нанесли два авиаудара по прибрежному городу Ходейда на западе Йемена, пишет телеканал "Аль-Масира". Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Зарево в районе англо-американских ударов по Ходейде в Йемене. Обложка © X / عبدالباري عطوان

Зарево в районе англо-американских ударов по Ходейде в Йемене. Обложка © X / عبدالباري عطوان

"Авиация США и Великобритании нанесла два удара по району Аль-Джабана в городе Ходейда", — говорится в сообщении.

Ходейда — второй по значимости порт в Йемене, находится на побережье Красного моря в 170 километрах от столицы страны Саны. В городе проживает более 400 тысяч человек.

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Напомним, 12 января начались бомбёжки Йемена со стороны США и их союзников. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в случае, если йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) не прекратит захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. В последующие дни американские атаки продолжились. США снова объявили движение хуситов "Ансар Аллах" террористической организацией. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания, нанеся удары по территории Йемена, нарушили недавно принятую резолюцию Совбеза всемирной организации по Красному морю.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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