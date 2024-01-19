США и Британия нанесли двойной удар по городу в Йемене

США и Великобритания нанесли два авиаудара по прибрежному городу Ходейда на западе Йемена, пишет телеканал "Аль-Масира". Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Зарево в районе англо-американских ударов по Ходейде в Йемене. Обложка © X / عبدالباري عطوان

"Авиация США и Великобритании нанесла два удара по району Аль-Джабана в городе Ходейда", — говорится в сообщении.