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19 января, 08:56

Хуситы заявили об отсутствии угрозы для России в Красном море

Представитель хуситов: Судам России и Китая ничего не угрожает в Красном море

Российским и китайским судам ничего не угрожает на территории Красного моря, заявил член политбюро йеменского движения "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити. Он заверил, что удары наносятся лишь по кораблям США и Великобритании.

"Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает", — приводит его слова газета "Известия".

Вместе с тем Мухаммед аль-Бахити выразил готовность хуситов обеспечивать безопасность прохода кораблей России и Китая в Красном море.

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Ранее Лайф рассказывал, как движение "Ансар Аллах" атаковало сразу три корабля. В прицеле хуситов 15 января оказались американский эсминец, сухогруз и ещё одно торговое судно. А в ответ спустя три дня Штаты и Британия устроили очередную бомбёжку Йемена. Также в командовании ВС США заявили об уничтожении 14 ракет хуситов.

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Николь Вербер
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