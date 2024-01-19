Хуситы заявили об отсутствии угрозы для России в Красном море

Российским и китайским судам ничего не угрожает на территории Красного моря, заявил член политбюро йеменского движения "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити. Он заверил, что удары наносятся лишь по кораблям США и Великобритании.

"Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает", — приводит его слова газета "Известия".