"Президента США выберут хуситы": Байден угодил в ловушку на Ближнем Востоке

Итоги намеченных на ноябрь выборов в США во многом зависят от исхода обострившегося конфликта Вашингтона с йеменскими хуситами, считает политолог Андрей Перла. По его мнению, если американский флот вернётся домой без победы, демократам во главе с Джо Байденом останется лишь мечтать о президентском кресле.

Эксперт подчеркнул, что рано или поздно Соединённым Штатам придётся объявить о завершении операции в Йемене. Тогда хуситы объявят себя победителями конфликта, подорвав позиции нынешней администрации. Именно поэтому Белый дом будет как можно дольше затягивать конфликт, дабы о поражении заговорили уже после выборов. В ином случае к власти придут республиканцы.