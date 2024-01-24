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23 января, 23:50

"Президента США выберут хуситы": Байден угодил в ловушку на Ближнем Востоке

Политолог Перла: Судьба американских выборов решается на Ближнем Востоке

Итоги намеченных на ноябрь выборов в США во многом зависят от исхода обострившегося конфликта Вашингтона с йеменскими хуситами, считает политолог Андрей Перла. По его мнению, если американский флот вернётся домой без победы, демократам во главе с Джо Байденом останется лишь мечтать о президентском кресле.

Эксперт подчеркнул, что рано или поздно Соединённым Штатам придётся объявить о завершении операции в Йемене. Тогда хуситы объявят себя победителями конфликта, подорвав позиции нынешней администрации. Именно поэтому Белый дом будет как можно дольше затягивать конфликт, дабы о поражении заговорили уже после выборов. В ином случае к власти придут республиканцы.

"При желании можно сказать, что хуситы выбирают президента США", — заключил собеседник телеканала "Царьград".

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Напомним, что первый авиаудар по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене США и Британия нанесли 12 января. В дальнейшем бомбардировки суверенного государства неоднократно повторялись. Байден назвал агрессию в отношении хуситов оборонительными мерами, а ООН увидела в происходящем угрозу обострения ближневосточного конфликта.

Обложка ©

ТАСС / AP / Hani Mohammed

Илья Пушкарев
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