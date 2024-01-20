Джонсон считает, что победа Трампа на выборах может помочь Украине и всему миру
Джонсон считает, что президентство Трампа может стать большой победой для мира
Борис Джонсон и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Победа Дональда Трампа на грядущих выборах президента США может быть тем, что нужно миру. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.
"Если вы посмотрите на факты, вы действительно сможете привести доводы (и я могу это сделать сейчас), что президентство Трампа может быть именно тем, что нужно миру", — пишет он.
Политик призвал своих "высокомерных друзей", выступающих против кандидатуры Трампа, успокоиться, так как если тот поддержит Украину, то его победа на выборах может стать "большой победой для всего мира". Джонсон в то же время отметил, что не преуменьшает "вопиющую ошибку" экс-президента Штатов в виде штурма Капитолия в 2021 году. При этом экс-премьер Британии подчеркнул, что он "не умаляет замечательных качеств" нынешнего американского лидера Джо Байдена
Ранее Владимир Зеленский испугался обещания Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за сутки. Он отметил, что, если у бывшего президента Штатов есть идеи по вопросу достижения мира, он может сам посетить Незалежную.