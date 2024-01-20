Джонсон считает, что победа Трампа на выборах может помочь Украине и всему миру

Победа Дональда Трампа на грядущих выборах президента США может быть тем, что нужно миру. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.

"Если вы посмотрите на факты, вы действительно сможете привести доводы (и я могу это сделать сейчас), что президентство Трампа может быть именно тем, что нужно миру", — пишет он.

Политик призвал своих "высокомерных друзей", выступающих против кандидатуры Трампа, успокоиться, так как если тот поддержит Украину, то его победа на выборах может стать "большой победой для всего мира". Джонсон в то же время отметил, что не преуменьшает "вопиющую ошибку" экс-президента Штатов в виде штурма Капитолия в 2021 году. При этом экс-премьер Британии подчеркнул, что он "не умаляет замечательных качеств" нынешнего американского лидера Джо Байдена