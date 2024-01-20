Зеленский испугался слов Трапа о завершении конфликта и позвал его на Украину

Обещание 45-го президента США Дональда Трампа за 24 часа завершить конфликт на Украине вызывает испуг и тревогу, заявил Владимир Зеленский. На свои страхи политик пожаловался в интервью британскому Channel 4 News.

"Потому что если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит", — подчеркнул собеседник телеканала, добавив, что Трамп может сделать всё для реализации своей идеи, даже если она не будет устраивать Киев.

Зеленский также обратился к бывшему американскому лидеру с предложением посетить Украину. По его мнению, если у Трампа есть идея о завершении конфликта за сутки, этого будет достаточно, чтобы приехать.