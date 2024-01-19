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19 января, 09:08

В Киеве пожаловались на Трампа, который избегает общения с украинскими чиновниками

Politico: Трамп избегает взаимодействий с украинскими чиновниками

Бывший президент США бизнесмен Дональд Трамп и спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегают взаимодействий с украинскими чиновниками, которые пытаются установить с ними связь. Об этом сообщает американское издание Politico.

"Между украинскими чиновниками и командами Трампа и Джонсона нет стабильного общения... Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов", — написали в издании со ссылкой на источник, приближённый к администрации Владимира Зеленского.

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Напомним, на этой неделе Трамп одержал победу на предварительных выборах в штате Айова. А накануне, 18 января, стало известно, что экс-президента США допустили к праймериз в штате Мэн. В прошлом году политик сообщал, что после переизбрания хочет изолировать Штаты от Украины. Победа Трампа на выборах, по словам лидера демократов в Сенате Чака Шумера, может привести к тому, что Незалежная останется без помощи с американской стороны.

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ТАСС / AP / Mary Altaffer

Ян Поланин
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