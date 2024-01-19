В Киеве пожаловались на Трампа, который избегает общения с украинскими чиновниками

Бывший президент США бизнесмен Дональд Трамп и спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегают взаимодействий с украинскими чиновниками, которые пытаются установить с ними связь. Об этом сообщает американское издание Politico.

"Между украинскими чиновниками и командами Трампа и Джонсона нет стабильного общения... Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов", — написали в издании со ссылкой на источник, приближённый к администрации Владимира Зеленского.