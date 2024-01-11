"Никаких симпатий": Зеленскому предрекли конец в случае победы Трампа на выборах
Эксперт Домрин: Победа Трампа на выборах может урегулировать украинский кризис
Украинский кризис может быть урегулирован в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах главы Белого дома, которые состоятся в ноябре. Такое мнение высказал американист и доктор юридических наук Александр Домрин, который предрёк исчезновение нынешней Украины с поражением на выборах действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена.
По словам эксперта, у Трампа нет никаких симпатий в отношении Владимира Зеленского.
"Трамп прекрасно понимает, кто создавал этот конфликт, — не между Украиной и Россией, конфликт в действительности происходит между Байденом и Россией", — сказал американист в беседе с NEWS.ru
Ранее республиканец, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина очень умными людьми. При этом политик отметил, что американские СМИ ненавидят его, когда он говорит об этом. Агентство Reuters в декабре сообщало, что в случае победы на выборах Трамп намерен изменить отношения США с Китаем и Украиной. Так, он планирует продвигать идею изолированности Вашингтона от Пекина и Киева.
Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. В конце декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз в штате из-за штурма Капитолия. По мнению местного судьи, допуск бывшего главы Белого дома к внутрипартийным выборам республиканцев недопустим на основании 14-й поправки к конституции. Она предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании против США, занимая высокую должность. Аналогичным образом поступили в штате Мэн. Экс-президент Штатов оспорил оба решения. Тем временем в Республиканской партии пригрозили Байдену из-за попыток "исключить" Трампа из выборов.
Flickr / President of Ukraine