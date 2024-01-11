Украинский кризис может быть урегулирован в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах главы Белого дома, которые состоятся в ноябре. Такое мнение высказал американист и доктор юридических наук Александр Домрин, который предрёк исчезновение нынешней Украины с поражением на выборах действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена.

По словам эксперта, у Трампа нет никаких симпатий в отношении Владимира Зеленского.