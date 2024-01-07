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6 января, 22:14

Байдену стали поступать угрозы из-за попыток "исключить" Трампа из выборов

Республиканец Эшкрофт пригрозил Байдену отстранением от праймериз из-за Трампа

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт заявил о готовности отстранить американского лидера Джо Байдена от праймериз. Ограничительные меры будут задействованы, если политическому конкуренту президента Дональду Трампу не вернут право поучаствовать во внутрипартийных выборах в штатах Колорадо и Мэн.

Решение Верховного суда не допускать 45-го главу Белого дома к праймериз из-за причастности к штурму Капитолия Эшкрофт счёл позором. Оно буквально подрывает устои государства, уверен госсекретарь.

"Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит. Если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену", — высказался политик в соцсети X.

Отстранившим Трампа от праймериз колорадским судьям поступают угрозы
Отстранившим Трампа от праймериз колорадским судьям поступают угрозы

Между тем Трамп предпринял попытку оспорить решение о недопуске к праймериз в штатах Мэн и Колорадо. Адвокаты политика уверены, что такие вопросы выходят за рамки полномочий Верховного суда.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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