Байдену стали поступать угрозы из-за попыток "исключить" Трампа из выборов
Республиканец Эшкрофт пригрозил Байдену отстранением от праймериз из-за Трампа
Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт заявил о готовности отстранить американского лидера Джо Байдена от праймериз. Ограничительные меры будут задействованы, если политическому конкуренту президента Дональду Трампу не вернут право поучаствовать во внутрипартийных выборах в штатах Колорадо и Мэн.
Решение Верховного суда не допускать 45-го главу Белого дома к праймериз из-за причастности к штурму Капитолия Эшкрофт счёл позором. Оно буквально подрывает устои государства, уверен госсекретарь.
"Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит. Если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену", — высказался политик в соцсети X.
Между тем Трамп предпринял попытку оспорить решение о недопуске к праймериз в штатах Мэн и Колорадо. Адвокаты политика уверены, что такие вопросы выходят за рамки полномочий Верховного суда.
Flickr / The White House