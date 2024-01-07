Байдену стали поступать угрозы из-за попыток "исключить" Трампа из выборов

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт заявил о готовности отстранить американского лидера Джо Байдена от праймериз. Ограничительные меры будут задействованы, если политическому конкуренту президента Дональду Трампу не вернут право поучаствовать во внутрипартийных выборах в штатах Колорадо и Мэн.

Решение Верховного суда не допускать 45-го главу Белого дома к праймериз из-за причастности к штурму Капитолия Эшкрофт счёл позором. Оно буквально подрывает устои государства, уверен госсекретарь.