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10 января, 23:46

В США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев

Bloomberg: Экс-губернатор штата Нью-Джерси выходит из предвыборной гонки в США

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Обложка © ТАСС / АР / Gerald Herbert

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Обложка © ТАСС / АР / Gerald Herbert

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи вышел из предвыборной гонки в США, передаёт агентство Bloomberg.

"Сегодня мне стало ясно, что у меня нет возможности выиграть номинацию, поэтому я приостанавливаю свою кампанию сегодня вечером", — заявил Кристи в мэрии Нью-Гэмпшира в среду, 10 января.

Помимо этого, в статье говорится, что у Кристи не получилось "изящно уйти": он не смог удержаться от критики в адрес двух других главных конкурентов экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа за выдвижение в кандидаты в президента Соединённых Штатов от республиканцев — губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли. Напомним, что выборы нового американского лидера состоятся ноябре этого года.

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Ранее Трамп заявлял, что нынешний глава государства Джо Байден до выборов может успеть уничтожить Штаты. Он предупредил на предвыборном митинге в штате Айова, что Америка близка к третьей мировой.

Алексей Соловьёв
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