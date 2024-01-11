В США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев
Bloomberg: Экс-губернатор штата Нью-Джерси выходит из предвыборной гонки в США
Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Обложка © ТАСС / АР / Gerald Herbert
Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи вышел из предвыборной гонки в США, передаёт агентство Bloomberg.
"Сегодня мне стало ясно, что у меня нет возможности выиграть номинацию, поэтому я приостанавливаю свою кампанию сегодня вечером", — заявил Кристи в мэрии Нью-Гэмпшира в среду, 10 января.
Помимо этого, в статье говорится, что у Кристи не получилось "изящно уйти": он не смог удержаться от критики в адрес двух других главных конкурентов экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа за выдвижение в кандидаты в президента Соединённых Штатов от республиканцев — губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли. Напомним, что выборы нового американского лидера состоятся ноябре этого года.
Ранее Трамп заявлял, что нынешний глава государства Джо Байден до выборов может успеть уничтожить Штаты. Он предупредил на предвыборном митинге в штате Айова, что Америка близка к третьей мировой.