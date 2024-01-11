В США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев

"Сегодня мне стало ясно, что у меня нет возможности выиграть номинацию, поэтому я приостанавливаю свою кампанию сегодня вечером", — заявил Кристи в мэрии Нью-Гэмпшира в среду, 10 января.

Помимо этого, в статье говорится, что у Кристи не получилось "изящно уйти": он не смог удержаться от критики в адрес двух других главных конкурентов экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа за выдвижение в кандидаты в президента Соединённых Штатов от республиканцев — губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли. Напомним, что выборы нового американского лидера состоятся ноябре этого года.