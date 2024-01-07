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7 января, 05:55

"Мы близки к третьей мировой": Трамп напугал американцев прогнозом о последнем шаге Байдена в Белом доме

Трамп считает, что Байден ещё до выборов президента может уничтожить США

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Charlie Neibergall

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Charlie Neibergall

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден до выборов может успеть уничтожить Штаты. Он предупредил на предвыборном митинге в штате Айова, что Америка близка к третьей мировой.

"Вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они (администрация Байдена. — Прим. Лайфа) могут полностью уничтожить нашу страну", — сказал экс-лидер США.

Также Трамп назвал себя единственным кандидатом, способным спасти Америку. Он пообещал, что в случае победы на выборах не допустит третьей мировой.

Байдену стали поступать угрозы из-за попыток "исключить" Трампа из выборов
Байдену стали поступать угрозы из-за попыток "исключить" Трампа из выборов

Ранее Дональд Трамп заявил, что он — единственный кандидат, способный предотвратить третью мировую войну. По словам экс-президента США, в случае победы он вернёт мир на планете "через силу".

Матвей Константинов
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