"Мы близки к третьей мировой": Трамп напугал американцев прогнозом о последнем шаге Байдена в Белом доме
Трамп считает, что Байден ещё до выборов президента может уничтожить США
Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Charlie Neibergall
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден до выборов может успеть уничтожить Штаты. Он предупредил на предвыборном митинге в штате Айова, что Америка близка к третьей мировой.
"Вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они (администрация Байдена. — Прим. Лайфа) могут полностью уничтожить нашу страну", — сказал экс-лидер США.
Также Трамп назвал себя единственным кандидатом, способным спасти Америку. Он пообещал, что в случае победы на выборах не допустит третьей мировой.
Ранее Дональд Трамп заявил, что он — единственный кандидат, способный предотвратить третью мировую войну. По словам экс-президента США, в случае победы он вернёт мир на планете "через силу".