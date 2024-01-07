"Мы близки к третьей мировой": Трамп напугал американцев прогнозом о последнем шаге Байдена в Белом доме

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден до выборов может успеть уничтожить Штаты. Он предупредил на предвыборном митинге в штате Айова, что Америка близка к третьей мировой.

"Вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они (администрация Байдена. — Прим. Лайфа) могут полностью уничтожить нашу страну", — сказал экс-лидер США.

Также Трамп назвал себя единственным кандидатом, способным спасти Америку. Он пообещал, что в случае победы на выборах не допустит третьей мировой.