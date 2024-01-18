Дональда Трампа вновь допустили к праймериз в штате Мэн
Штат Мэн снял запрет для участия Трампа в праймериз до решения Верховного суда
Верховный суд штата Мэн предписал приостановить действие постановления о недопуске Дональда Трампа к республиканским праймериз. Политик получит право на участие во внутрипартийных выборах по меньшей мере до тех пор, пока заключение не озвучит федеральный Верховный суд.
"Госсекретарю предписывается ожидать решения Верховного суда [США]", — сказано в документе.
Напомним, что аналогичный запрет в отношении экс-президента США продолжает действовать и на территории штата Колорадо. Поводом для недопуска 45-го главы Белого дома стала его причастность к штурму Капитолия. Впрочем, Трамп официально обжаловал оба постановления.
А ранее госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пообещал наказать Джо Байдена в случае, если Трампу не вернут возможность участвовать в праймериз. По словам чиновника, к действующему президенту будут применены такие же санкции.
Flickr / Trump White House Archived