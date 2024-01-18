Дональда Трампа вновь допустили к праймериз в штате Мэн

Верховный суд штата Мэн предписал приостановить действие постановления о недопуске Дональда Трампа к республиканским праймериз. Политик получит право на участие во внутрипартийных выборах по меньшей мере до тех пор, пока заключение не озвучит федеральный Верховный суд.

"Госсекретарю предписывается ожидать решения Верховного суда [США]", — сказано в документе.

Напомним, что аналогичный запрет в отношении экс-президента США продолжает действовать и на территории штата Колорадо. Поводом для недопуска 45-го главы Белого дома стала его причастность к штурму Капитолия. Впрочем, Трамп официально обжаловал оба постановления.