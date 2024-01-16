Трамп уверенно выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу по итогам кокусов (собрания активистов, на которых каждая политическая фракция выбирает своего кандидата) республиканцев в штате Айова. Об этом свидетельствуют итоги подсчёта 100% голосов, опубликованные местным отделением партии.

Трамп набрал 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте — губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, а у бывшего постпред США при Организации Объединённых Наций (ООН) и экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли — 19,1% голосов. Хейли обошла бывшего американского лидера только в округе Джонсоне, в остальных 98 лидирует Трамп.