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16 января, 07:52

Трамп уверенно выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове

Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу по итогам кокусов (собрания активистов, на которых каждая политическая фракция выбирает своего кандидата) республиканцев в штате Айова. Об этом свидетельствуют итоги подсчёта 100% голосов, опубликованные местным отделением партии.

Трамп набрал 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте — губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, а у бывшего постпред США при Организации Объединённых Наций (ООН) и экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли — 19,1% голосов. Хейли обошла бывшего американского лидера только в округе Джонсоне, в остальных 98 лидирует Трамп.

Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев
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Ранее Лайф писал, что в США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев. Об этом решении бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи стало известно 11 января. А 15 января в штате Айова начался сезон предварительных выборов в США. Бизнесмен Вивек Рамасвами после предварительного голосования сообщил о выходе из президентской гонки.

Дарья Нарыкова
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