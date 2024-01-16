Трамп уверенно выиграл предварительные выборы кандидата от республиканцев в Айове
Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla
Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу по итогам кокусов (собрания активистов, на которых каждая политическая фракция выбирает своего кандидата) республиканцев в штате Айова. Об этом свидетельствуют итоги подсчёта 100% голосов, опубликованные местным отделением партии.
Трамп набрал 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте — губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, а у бывшего постпред США при Организации Объединённых Наций (ООН) и экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли — 19,1% голосов. Хейли обошла бывшего американского лидера только в округе Джонсоне, в остальных 98 лидирует Трамп.
Ранее Лайф писал, что в США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев. Об этом решении бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи стало известно 11 января. А 15 января в штате Айова начался сезон предварительных выборов в США. Бизнесмен Вивек Рамасвами после предварительного голосования сообщил о выходе из президентской гонки.