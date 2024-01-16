Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки
Бизнесмен Вивек Рамасвами. Обложка © Getty Images /Justin Sullivan
Бизнесмен Вивек Рамасвами после предварительного голосования в американском штате Айова сообщил о выходе из президентской гонки в США. О решении он заявил, выступая перед сторонниками.
"Мы приостанавливаем президентскую кампанию", — сообщил Рамасвами и заявил о поддержке бывшего американского лидера Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.
Ранее Лайф писал, что в США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о своём решении 11 января.