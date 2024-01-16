Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки

Бизнесмен Вивек Рамасвами после предварительного голосования в американском штате Айова сообщил о выходе из президентской гонки в США. О решении он заявил, выступая перед сторонниками.

"Мы приостанавливаем президентскую кампанию", — сообщил Рамасвами и заявил о поддержке бывшего американского лидера Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.