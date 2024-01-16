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16 января, 04:46

Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки

Бизнесмен Вивек Рамасвами. Обложка © Getty Images /Justin Sullivan

Бизнесмен Вивек Рамасвами. Обложка © Getty Images /Justin Sullivan

Бизнесмен Вивек Рамасвами после предварительного голосования в американском штате Айова сообщил о выходе из президентской гонки в США. О решении он заявил, выступая перед сторонниками.

"Мы приостанавливаем президентскую кампанию", — сообщил Рамасвами и заявил о поддержке бывшего американского лидера Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.

Трамп лидирует на предварительных выборах в Айове
Трамп лидирует на предварительных выборах в Айове

Ранее Лайф писал, что в США из предвыборной гонки вышел один из главных конкурентов Трампа от республиканцев. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о своём решении 11 января.

Оксана Попова
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