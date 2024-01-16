Трамп лидирует на предварительных выборах в Айове

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп лидирует на праймериз кандидата от Республиканской партии в штате Айова, передаёт Time. Именно с этого штата в понедельник начался сезон предварительных выборов в США.

После подсчёта 40 тысяч голосов Трамп заручился поддержкой более 50% сторонников, тем самым утвердив лидерство в гонке. Следом идёт губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и бывший постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%). Предпочтение бизнесмену Вивеку Рамасвами отдают 7,7% республиканцев.

Миллиардер ещё до оглашения результатов кокусов (собрания партийных активистов, на которых каждая политическая фракция выбирает своего кандидата) республиканцев прокомментировал свою вероятную победу на праймериз. По словам экс-главы Соединённых Штатов, для него были очень большой честью прогнозы, в которых он обходил очень достойных соперников.

"Это грандиозное событие и грандиозные ощущения", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.