Трамп вновь заявил, что способен предотвратить третью мировую
Трамп: Мир никогда ещё не был так близок к началу третьей мировой войны
Мир никогда ещё не был настолько близок к началу третьей мировой войны, как сейчас. Об этом заявил на выступлении перед сторонниками в Айове кандидат в президенты США Дональд Трамп.
"И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей", — уверен политик.
По его словам, США при Байдене превратились в слабое государство, с чьим мнением никто не хочет считаться. Своего преемника он также обвинил в жульничестве на выборах и преследовании оппонентов.
Кроме того, Трамп поделился своим видением третьей мировой. Он считает, что если она начнётся, то будет совершенно не похожа на Первую и Вторую. Это будет не привычное поле битвы, а что-то гораздо масштабнее, аннигиляция.
А ранее бывший американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин являются очень умными людьми. Байден же, по его словам, в отличие от них, не может связать два предложения.
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