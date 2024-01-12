Регион

Уведомления отключены

11 января, 22:23

"Обман и позор": Трамп произнёс последнее слово в суде

Судья прервал последнее слово Трампа на заседании по делу о мошенничестве

Дональд Трамп на суде. Обложка © ТАСС / EPA / Shannon Stapleton

Дональд Трамп на суде. Обложка © ТАСС / EPA / Shannon Stapleton

Бывший президент США Дональд Трамп произнёс последнее слово на судебном заседании по делу о мошенничестве. Он назвал себя невиновным, указав на политическую подоплёку обвинений. Однако завершить выступление экс-главе Белого дома помешали: судья прервал подсудимого спустя пять минут.

Трамп заявил, что происходящее является жульничеством и результатом стремления одного из кандидатов в президенты избавиться от конкурента с помощью "позорных" прокуроров. По его словам, все финансовые отчёты его семейной компании Trump Organization были идеальными, а найденные в документах неточности политик назвал простыми ошибками, которые были исправлены.

Спустя пять минут судья Артур Эргернон остановил Трампа. В ответ экс-президент лишь обвинил собеседника в нежелании слушать его последнее слово.

"Я не уверен, что мы добьёмся справедливого решения. Но все знают, что я только что сказал: это обман и позор", — отметил политик по завершении заседания.

Конгрессвумен довела коллег до истерики оговоркой об "эрекции" из-за Трампа
Конгрессвумен довела коллег до истерики оговоркой об "эрекции" из-за Трампа

А тем временем президента США Джо Байдена пригрозили не допустить к праймериз на территории штата Миссури. Так местный госсекретарь пообещал ответить на запрет Трампу участвовать во внутрипартийный выборах в штатах Колорадо и Мэн.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров