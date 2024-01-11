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11 января, 10:30

Конгрессвумен довела коллег до истерики оговоркой об "эрекции" из-за Трампа

Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и заявила, что Трамп "вызвал эрекцию"

Член Палаты представителей США Прамила Джаяпал допустила оговорку во время своей речи на одном из заседаний нижней палаты Конгресса и, вместо того чтобы сказать, что экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп "спровоцировал бунт", заявила, что он "вызвал эрекцию". Видео конфуза опубликовано в социальных сетях.

Член Палаты представителей США Прамила Джаяпал заявляет, что Трамп "вызвал эрекцию". Видео © X / MrAndyNgo

"Давайте поговорим о возмутительных событиях, которые не случались никогда прежде. Давайте обсудим тот факт, что президент Трамп вызвал эрекцию... Возможно, и её тоже!" рассмеялась конгрессвумен вместе с аудиторией, осознав смысл сказанного. Слово erection ("эрекция") в английском языке созвучно со словом insurrection ("восстание").

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Напомним, в конце декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз в штате из-за штурма Капитолия. По мнению местного судьи, допуск бывшего главы Белого дома к праймериз недопустим на основании 14-й поправки к конституции. Она предусматривает ограничения для тех, кто участвовал в восстании против США, занимая высокую должность. После этого законодателям стали поступать угрозы. 4 января стало известно, что Трамп предпринял попытку оспорить решение о недопуске к праймериз в штатах Мэн и Колорадо. Адвокаты политика уверены, что такие вопросы выходят за рамки полномочий Верховного суда.

Обложка ©

X / MrAndyNgo

Юрий Лысенко
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