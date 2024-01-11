Конгрессвумен довела коллег до истерики оговоркой об "эрекции" из-за Трампа

Член Палаты представителей США Прамила Джаяпал допустила оговорку во время своей речи на одном из заседаний нижней палаты Конгресса и, вместо того чтобы сказать, что экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп "спровоцировал бунт", заявила, что он "вызвал эрекцию". Видео конфуза опубликовано в социальных сетях.