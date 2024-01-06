Байден "присвоил" себе Овальный кабинет и вызвал гнев республиканцев
Оговорка Байдена о "своём" Овальном кабинете возмутила республиканцев
Президент США Джо Байден вызвал недовольство республиканцев, назвав Овальный кабинет Белого дома "своим".
"Пока Америка подвергалась атакам изнутри, Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моём Овальном... в Овальном кабинете", — заявил лидер Соединённых Штатов, выступая перед сторонниками в Филадельфии.
Оговорка Байдена об Овальном кабинете. Видео © X / RNC Research
Национальный комитет Республиканской партии США в ответ на это опубликовал видеоролик с оговоркой в соцсети Х. Пользователи прокомментировали, что Овальный кабинет всегда принадлежал народу, а не президенту. А экс-пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, занимающийся его нынешней кампанией, написал, что, если бы Байден действительно поддерживал идею передачи власти, он бы не пытался посадить своего конкурента в тюрьму, "как в банановой республике третьего мира".
Ранее действующий американский лидер назвал главный вопрос предстоящих выборов в США. По его словам, на кон поставлена американская демократия.
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