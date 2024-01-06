Байден "присвоил" себе Овальный кабинет и вызвал гнев республиканцев

"Пока Америка подвергалась атакам изнутри, Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моём Овальном... в Овальном кабинете", — заявил лидер Соединённых Штатов, выступая перед сторонниками в Филадельфии.

Национальный комитет Республиканской партии США в ответ на это опубликовал видеоролик с оговоркой в соцсети Х. Пользователи прокомментировали, что Овальный кабинет всегда принадлежал народу, а не президенту. А экс-пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, занимающийся его нынешней кампанией, написал, что, если бы Байден действительно поддерживал идею передачи власти, он бы не пытался посадить своего конкурента в тюрьму, "как в банановой республике третьего мира".