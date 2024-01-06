Регион

Уведомления отключены

6 января, 02:09

Байден "присвоил" себе Овальный кабинет и вызвал гнев республиканцев

Оговорка Байдена о "своём" Овальном кабинете возмутила республиканцев

Президент США Джо Байден вызвал недовольство республиканцев, назвав Овальный кабинет Белого дома "своим".

"Пока Америка подвергалась атакам изнутри, Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моём Овальном... в Овальном кабинете", — заявил лидер Соединённых Штатов, выступая перед сторонниками в Филадельфии.

Оговорка Байдена об Овальном кабинете. Видео © X / RNC Research

Национальный комитет Республиканской партии США в ответ на это опубликовал видеоролик с оговоркой в соцсети Х. Пользователи прокомментировали, что Овальный кабинет всегда принадлежал народу, а не президенту. А экс-пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, занимающийся его нынешней кампанией, написал, что, если бы Байден действительно поддерживал идею передачи власти, он бы не пытался посадить своего конкурента в тюрьму, "как в банановой республике третьего мира".

Белый дом опасается, что война на Ближнем Востоке помешает переизбранию Байдена
Белый дом опасается, что война на Ближнем Востоке помешает переизбранию Байдена

Ранее действующий американский лидер назвал главный вопрос предстоящих выборов в США. По его словам, на кон поставлена американская демократия.

Обложка ©

Shutterstock

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров