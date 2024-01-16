Байден назвал Трампа явным фаворитом от республиканцев
Байден назвал Трампа фаворитом от республиканцев после его победы в Айове
Действующий президент США Джо Байден прокомментировал победу Дональда Трампа на предварительных выборах в штате Айова. Он назвал экс-главу Белого дома явным фаворитом от республиканцев.
"Похоже, Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе", — написал Байден в своём блоге в соцсети Х.
Об успехе Трампа на праймериз кандидата от Республиканской партии в Айове стало известно после подсчёта около 40 тысяч голосов. За него проголосовали 50% сторонников. Лайф писал, что за бывшим президентом следует губернатор Флориды Рон Десантис (20%). Третье же место досталось экс-постпреду США при ООН Никки Хейли (19,4%).
ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO