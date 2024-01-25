Хуситы объявили об операции против кораблей ВМС США

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" провело военную операцию против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивавших защиту коммерческим судам. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхьи Сариа.

"Результатом операции стало прямое попадание в военный корабль, два американских коммерческих судна были вынуждены отойти и вернуться", — говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Согласно опубликованной информации, столкновение продолжалось более двух часов. Хуситы использовали баллистические ракеты, часть которых достигли целей.