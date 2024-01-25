Хуситы объявили об операции против кораблей ВМС США
Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" провело военную операцию против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивавших защиту коммерческим судам. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхьи Сариа.
"Результатом операции стало прямое попадание в военный корабль, два американских коммерческих судна были вынуждены отойти и вернуться", — говорится в его сообщении в телеграм-канале.
Согласно опубликованной информации, столкновение продолжалось более двух часов. Хуситы использовали баллистические ракеты, часть которых достигли целей.
А ранее Центральное командование ВС США отчиталось о поражении двух ракет хуситов в ходе нового удара по Йемену. По данным CENTCOM, они могли представлять угрозу для гражданских судов, а потому были уничтожены в целях самообороны.
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