Хуситы ударили по британскому танкеру в Аденском заливе

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) вновь атаковало зарубежное судно в международных водах. Как заявил в социальных сетях военный представитель движения Яхья Сариа, на этот раз нападению подвергся нефтяной танкер Marlin Luanda, принадлежащий Великобритании.

В сообщении хуситов говорится, что британское судно было атаковано военно-морскими силами Йемена в Аденском заливе. Мятежники нанесли по нему удар противокорабельными ракетами, зафиксировали прямое попадание, в результате которого на судне начался пожар. Хуситы также подчеркнули, что продолжат атаковать коммерческие суда в регионе.