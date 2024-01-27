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26 января, 23:42

Хуситы ударили по британскому танкеру в Аденском заливе

Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру Marlin Luanda в Аденском заливе

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) вновь атаковало зарубежное судно в международных водах. Как заявил в социальных сетях военный представитель движения Яхья Сариа, на этот раз нападению подвергся нефтяной танкер Marlin Luanda, принадлежащий Великобритании.

В сообщении хуситов говорится, что британское судно было атаковано военно-морскими силами Йемена в Аденском заливе. Мятежники нанесли по нему удар противокорабельными ракетами, зафиксировали прямое попадание, в результате которого на судне начался пожар. Хуситы также подчеркнули, что продолжат атаковать коммерческие суда в регионе.

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Ранее Лайф писал, что хуситы провели военную операцию против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивавших защиту коммерческим судам. Как заявил Яхья Сариа, они использовали баллистические ракеты, часть которых достигли целей.

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Flickr / Paul Rioux

Алексей Соловьёв
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