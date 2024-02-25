Хотят ввести войска НАТО: Лукашенко раскрыл планы оппозиции захватить часть Белоруссии

Оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести туда военных НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы, которые стартовали сегодня, 25 февраля.

"В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринский район [район в Белоруссии] или ещё Малорита [город в Белоруссии]. Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", — подчеркнул глава республики в беседе с журналистами.