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25 февраля, 11:16

Хотят ввести войска НАТО: Лукашенко раскрыл планы оппозиции захватить часть Белоруссии

Лукашенко: Оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести туда военных НАТО

Оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести туда военных НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы, которые стартовали сегодня, 25 февраля.

"В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринский район [район в Белоруссии] или ещё Малорита [город в Белоруссии]. Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", — подчеркнул глава республики в беседе с журналистами.

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А ранее Лукашенко заявил, что у оппонентов власти Белоруссии не получится реализовать ни один из планов по её свержению — даже самый радикальный. По словам лидера республики, власти не ставят целью будоражить общество сообщениями об угрозах стране, но предупредить имеют право.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дарья Нарыкова
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