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25 февраля, 08:50

"Пойду": Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году

Лукашенко заявил, что пойдёт на выборы президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал своё выдвижение на новый срок. Соответствующее заявление лидер республики сделал, проголосовав на выборах в Палату представителей Национального собрания страны и местные советы.

"Передайте им [Западу], что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество... чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", — сказал он.

Явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии на 09:00 составила 43,64%
Явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии на 09:00 составила 43,64%

Напомним, сегодня, 25 февраля, в Белоруссии стартовал первый в истории единый день голосования. Гражданам предстоит выбрать депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Александр Лукашенко уже отдал свой голос.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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