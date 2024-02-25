"Пойду": Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году
Лукашенко заявил, что пойдёт на выборы президента Белоруссии
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал своё выдвижение на новый срок. Соответствующее заявление лидер республики сделал, проголосовав на выборах в Палату представителей Национального собрания страны и местные советы.
"Передайте им [Западу], что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество... чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", — сказал он.
Напомним, сегодня, 25 февраля, в Белоруссии стартовал первый в истории единый день голосования. Гражданам предстоит выбрать депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Александр Лукашенко уже отдал свой голос.
ТАСС / Пётр Ковалёв