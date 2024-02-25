Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии
Лукашенко отдал голос на выборах депутатов нижней палаты парламента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил избирательный участок № 478 в Минске, где проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Прибыв на место, лидер республики подарил букет председателю избирательной комиссии, а также пообщался с её членами и наблюдателями.
Далее Лукашенко взял бюллетени, ушёл в кабинку для голосования и, сделав дело, бросил их в урну. За кого глава государства отдал голос, он не рассказал. Отметим, что президент традиционно проголосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.
Напомним, сегодня, 25 февраля, в Белоруссии стартовал первый в истории страны единый день голосования. Граждане выберут депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. К слову, голосовать могут не только белорусы, но и россияне, постоянно проживающие в республике.
ТАСС / Пётр Ковалёв