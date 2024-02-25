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25 февраля, 08:43

Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии

Лукашенко отдал голос на выборах депутатов нижней палаты парламента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил избирательный участок № 478 в Минске, где проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Прибыв на место, лидер республики подарил букет председателю избирательной комиссии, а также пообщался с её членами и наблюдателями.

Далее Лукашенко взял бюллетени, ушёл в кабинку для голосования и, сделав дело, бросил их в урну. За кого глава государства отдал голос, он не рассказал. Отметим, что президент традиционно проголосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.

Лукашенко убеждён в том, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно
Лукашенко убеждён в том, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно

Напомним, сегодня, 25 февраля, в Белоруссии стартовал первый в истории страны единый день голосования. Граждане выберут депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. К слову, голосовать могут не только белорусы, но и россияне, постоянно проживающие в республике.

Явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии на 09:00 составила 43,64%
Явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии на 09:00 составила 43,64%
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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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