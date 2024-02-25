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25 февраля, 07:45

Явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии на 09:00 составила 43,64%

Явка на выборах в Белоруссии по состоянию на 09:00 (по московскому времени) воскресенья, 25 февраля, составила 43,64%. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"У нас есть первые сведения на 9 часов утра. Явка составила 43,64%", — подчеркнул глава ЦИК Белоруссии.

Карпенко добавил, что в Могилёвской области число проголосовавших составило более 54%, в Витебской — более 43%, в Гродненской — более 40%, в Брестской области — более 46%, в Гомельской — свыше 51%, в Минской области — более 42% и в самой столице Белоруссии превысило 31%.

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Напомним, сегодня, 25 февраля, в Белоруссии начался первый в истории страны единый день голосования. В рамках выборов определят депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. Свой голос могут отдать не только 6,9 миллиона граждан Белоруссии, но и 95 тысяч жителей России, постоянно проживающих в республике.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Дарья Нарыкова
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