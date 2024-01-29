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29 января, 12:48

Лукашенко убеждён в том, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно

Парламентские выборы в Белоруссии и президентские выборы в России пройдут спокойно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии.

"Впервые в истории Беларуси 25 февраля этого года состоится единый день голосования <…> 17 марта в России пройдут президентские выборы. Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен, мы спокойно подойдём к этим датам и так же спокойно проведём эти мероприятия", — сказал Лукашенко.

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко. В ходе переговоров в Северной столице лидеры стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Александра Мышляева
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