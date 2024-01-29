Лукашенко убеждён в том, что выборы в России и Белоруссии пройдут спокойно

"Впервые в истории Беларуси 25 февраля этого года состоится единый день голосования <…> 17 марта в России пройдут президентские выборы. Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен, мы спокойно подойдём к этим датам и так же спокойно проведём эти мероприятия", — сказал Лукашенко.