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28 января, 21:00

В Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге

Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Обложка © БелТА

Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Обложка © БелТА

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, завершились ли переговоры, официальный представитель Кремля ответил утвердительно. Встреча лидеров проходила в Константиновском дворце в Стрельне.

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В ходе переговоров в Северной столице Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В начале встречи Путин напомнил, что накануне они посетили мероприятия по случаю освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а 28 января осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" — самую большую крытую ледовую площадку в мире вместимостью 21 500 зрителей. Путин поблагодарил белорусского коллегу за то, что тот приехал в Санкт-Петербург и ради этого изменил график.

Оксана Попова
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