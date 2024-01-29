В Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко
Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Обложка © БелТА
В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, завершились ли переговоры, официальный представитель Кремля ответил утвердительно. Встреча лидеров проходила в Константиновском дворце в Стрельне.
В ходе переговоров в Северной столице Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В начале встречи Путин напомнил, что накануне они посетили мероприятия по случаю освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а 28 января осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" — самую большую крытую ледовую площадку в мире вместимостью 21 500 зрителей. Путин поблагодарил белорусского коллегу за то, что тот приехал в Санкт-Петербург и ради этого изменил график.