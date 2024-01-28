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28 января, 15:40

Путин пообещал подробно проинформировать Лукашенко о ходе СВО

Президент России Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье, 28 января, пообещал подробно проинформировать его о происходящем в зоне спецоперации (СВО).

"Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне СВО", — сказал Путин, обращаясь к белорусскому лидеру.

Лукашенко в свою очередь отметил, что обсудит с Путиным экономику, а также развитие сотрудничества Минска и Москвы в военно-промышленной сфере с учётом СВО. Белорусский лидер добавил, что сегодня они уже подробно погрузились в вопросы, связанные с ВПК.

Ранее сегодня, 28 января, Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Как отметил российский лидер, объект станет открытой площадкой для учёных со всего мира, причём он один из самых современных. После этого президенты посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" в Петербурге.

Путин: Отношения РФ и Белоруссии развиваются энергично, товарооборот растёт
Путин: Отношения РФ и Белоруссии развиваются энергично, товарооборот растёт
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LIFE / Павел Баранов

Наталья Исакова
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