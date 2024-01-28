Путин пообещал подробно проинформировать Лукашенко о ходе СВО
Президент России Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье, 28 января, пообещал подробно проинформировать его о происходящем в зоне спецоперации (СВО).
"Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне СВО", — сказал Путин, обращаясь к белорусскому лидеру.
Лукашенко в свою очередь отметил, что обсудит с Путиным экономику, а также развитие сотрудничества Минска и Москвы в военно-промышленной сфере с учётом СВО. Белорусский лидер добавил, что сегодня они уже подробно погрузились в вопросы, связанные с ВПК.
Ранее сегодня, 28 января, Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Как отметил российский лидер, объект станет открытой площадкой для учёных со всего мира, причём он один из самых современных. После этого президенты посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" в Петербурге.
LIFE / Павел Баранов