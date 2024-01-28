Путин пообещал подробно проинформировать Лукашенко о ходе СВО

Президент России Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье, 28 января, пообещал подробно проинформировать его о происходящем в зоне спецоперации (СВО).

"Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне СВО", — сказал Путин, обращаясь к белорусскому лидеру.